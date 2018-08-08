» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين

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وكالات : حنان حمدتو

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تستقبل صالة الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولى، اليوم، 744 حاجًا فلسطينيًا قادمين من غزة عبر معبر رفح، استعدادًا للسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وأفاد مصدر بمصر للطيران، بأنه من المقرر أن تنقل الشركة 744 حاجًا فلسطينيًا إلى جدة من صالة الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات الشركة الوطنية، مشيرًا إلى أن اليوم ختام موسم تفويج حجاج فلسطين.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، 12 رحلة جوية من مطار القاهرة الدولى إلى جدة، لسفر 3 آلاف و321 حاجًا من دولة فلسطين، لتكون آخر الرحلات اليوم الأربعاء.

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