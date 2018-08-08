الحكومة تفتتح مجلس المحافظين الاقتصادى المصرفى

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افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الندوة السنوية لمجلس المحافظين، والتي تعد واحدة من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية، نظرًا لمستوى التمثيل الرفيع بحضور محافظى البنوك المركزية الأعضاء، ومشاركة كبرى المؤسسات الدولية والإقليمية مثل مفوضية الاتحاد الإفريقى وصندوق النقد.

وفى نفس السياق، قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال كلمته، إن البنوك المركزية تتحمل أعباء عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية تحسنت بسبب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، للمرة الأولى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ  فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الأفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.


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