ارتفاع درجات حرارة الجو غدًا الخميس

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وكالات : حنان حمدتو

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الصعيد

الوجه البحرى

درجة الحرارة للجو

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا، الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

وظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 36 والصغرى 26، السكندرية 31 و26، الإسماعيلية 36 و24، السويس 36 و24، شرم الشيخ 37 و29، الغردقة 38 و28.


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