  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:14 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسى: قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

إيرانيون: روحاني سيتجرع كأس السم

إيرانيون: روحانى سيتجرع كأس السم

السيسى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي

صورة الخبر

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

عمر

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

آخر الأخبار

اشعياة
اشعياة

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

غياب نجم ليفربول عن الموسم المقبل كاملًا

#

صور.. تدهور الحالة الصحية ليوسف والي

#

"سعد" يكشف تطورات الحالة الصحية لـ"منير"

#

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ"مديحة يسري"

انتحار

المستشفى

الكنيسة

الراهب

قالت مصادر طبية بمستشفى الأنجلو أمريكان، إن حالة الراهب فلتاؤس المقارى الذي حاول الانتحار منذ أيام، مستمر في التحسن وتم نزع أنبوب الأكسجين ولكن ما زال تحت الملاحظة بالرعاية المركزة .

وقالت المصادر الطبية وفقا لما جاء بجريدة "اليوم السابع"، إن حالة الراهب أفضل كثيرًا من الحالة التى وصل عليها للمستشفى وقد تم تجبيس الكسور فى ساقيه نتيجة السقوط من الدور الرابع مع وضعه تحت الملاحظة لحين نقله لغرفة عادية حيث تبدأ مرحلة استجوابه من قبل رجال الشرطة.

فيما فرضت المستشفى سياجًا من السرية حول حالة الراهب ورفضت إدخال الصحفيين ومنعت هيئتها الطبية من الإدلاء بأية تصريحات بشكل معلن للصحافة.

وواصلت أسرة الراهب التواجد أمام غرفته، حيث ظهر عمه فى محيط الغرفة بالدور الثانى، بعدما أبدى خوفه على حياته من جراء ما يحدث فى دير الأنبا مقار عقب مقتل رئيسه الأنبا إبيفانيوس.

كما ظهر أفراد ورجال المباحث فى المستشفى وتواصلوا مع الآباء الرهبان المرافقين للراهب فلتاؤس وأكدوا ضرورة إعلامهم فور إفاقته

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي
» عضو بالكنيست يقدم استقالته بـ"العربية"
» تعرف على فوائد البلح لعلاج السرطان والقلب
» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية