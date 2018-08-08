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الشوبكى يطالب بالشفافية والمحاسبة فى جريمة دير أبو مقار

الحياة السياسية

اشوبكى
اشوبكى

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طالب الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير السياسي، بضرورة التعامل بأسلوب المحاسبة والشفافية مع قضية مقتل راهب دير أبو مقار، حتى لا تقيد الجريمة ضد المجهول وذلك فى صالح الكنيسة والوطن.

وقال الشوبكى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن  تعامل البعض مع جريمة أبومقار لم يختلف عن المدرسة التى تعتبر أى نقد أو تصويب للأخطاء هو مؤامرة على البلد وأن المعلومات يجب أن تبقى سرية حتى لا تؤثر على سمعة مصر، وهى نفسها المدرسة التى تعتبر محاربة الإرهاب مساسا بالإسلام، لذلك أصبح لدينا تيار يقدس صورة المؤسسة أو منظرها الخارجى على حساب الجوهر والمضمون.

وأضاف الخبير السياسي: "لكنيسة المصرية، كما الأزهر، هما جزء من تاريخ هذا البلد، والتعامل معهما يجب أن يكون بحذر ولا تحكمه أخبار صحف النميمة، لكن فى هذه الحالة نحن أمام جريمة قتل بشعة لراهب نبيل ذى علم وخلق رفيع، فكيف يمكن أن نتساهل مع هذه الجريمة البشعة خوفا على الصورة والشكل؟!".

 وتابع مستكملا: "الرهبان بشر وليسوا أنبياء مثل كل رجال الدين فى كل العالم، وخطئهم وارد وفى بعض الأحيان متكرر، والبلاد المحترمة التى ترغب فى التقدم هى التى تكشف هذه الأخطاء وتعمل على تصويبها، وجريمة دير أبومقار جريمة فردية وليست حالة عامة ولا متكررة تورط فيها مجرم معدوم القلب والضمير ولا علاقة له (أو لهم) بقيم وتقاليد أى دين".

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