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بعثة الحج المصرية: الكشف على 6940 حالة مرضية حتى اليوم

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بعثة طبية مصريين حجاج
بعثة طبية مصريين حجاج

وكالات : حنان حمدتو

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن استقبال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج التابعة لها حتى صباح اليوم على  6940 حالة مرضية، وتم صرف العلاج اللازم، من بينها 6027 حالة مرضية بمكة المكرمة و913 حالة في المدينة المنورة، بينما دخلت 14 حالة إلى المستشفيات السعودية، فيما غادرت 5 حالات بعد تمام شفائها، ومازال 9 حالات تتلقى العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور محمد شوقي رئيس البعثة الطبية للحج، أنه تم إجراء غسيل كلوي لـ9حالات، 5 منهم بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة و4 بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وذلك بإجمالي 16 غسله كلوية، لافتاً الى أن الفريق الطبي توجه مباشرةً إلى جميع المستشفيات التي تم حجز الحجاج بها فور وصولهم للاطمئنان عليهم ولمتابعة حالتهم الصحية.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن جميع العيادات الطبية بمكة المكرمة والمدينة المنورة جاهزة لاستقبال الحجاج، لافتًا الى أنها تعمل بطريقة مميكنة وبكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة، مؤكدًا أن الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا.


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