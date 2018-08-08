"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

08 أغسطس 2018 - 02:14 م

صرح مالك نادي روما الايطالي، جيمس بالوتا، بأن رحيل محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن فريقه، أصعب خسارة في تاريخ روما الحديث، بحسب ما ذكره موقع "كينج فوت" الصادر بالإنجليزية.

وفي مقابلة مع رجل الأعمال الأمريكي، ورئيس نادي روما الايطالي، جيمس بالوتا، قال إن "في عالم كرة القدم الكبير، تفوز ببعض وتخسر البعض، فبعض الانتصارات تأتي في شكل منافسات، بطولات، وحتى لاعبين، وعلى النقيض من ذلك، فإن فقدان بعض اللاعبين سيئ للغاية كفقدانك بطولة كبيرة، وهذا كان "صلاح" بالنسبة لنا".

وفي خضم المقابلة، سئل "بالوتا" عن اللاعب الذي كان أقوى خسارة للنادي، والذي شعر بالأسف عند رحيله عن الذئاب، فأجاب على الفور محمد صلاح، الذي غادر إلى ليفربول العام الماضي.

وأضاف: "صلاح هو من طلب منا السماح برحيله وعودته إلى الدوري الإنجليزي، لقد حدث الأمر نفسه مع أليسون ورادجا، أمر مؤسف للغاية".

وواصل: "لسوء الحظ في بعض الأحيان لا تستطيع أن تفعل شيئًا حيال ذلك الأمر، يكون عليك قبول ذلك من أجل تحقيق ربح مالي لصالح النادي، ومن أجل تحقيق رغبة اللاعب أيضًا".

واعترف بالوتا لجماهير روما بأنّ "الناس لا تفهم أن عقد محمد صلاح كان سينتهي بعد عام، لذا بيعه إلي ليفربول كان مفيدًا لنادي"، موضحًا "أن الحفاظ على صلاح لمدة عام آخر كان ى بنقله إلي فريق أخر ولكن مجانًا".

وذكر "بالوتا" أن صلاح طلب العودة إلى الدوري الانجليزي مرة أخرى "لأنه شعر بأن لديه ما يثبته"، مشيرًا إلى فترة صلاح مع تشيلسي.

كان موسم صلاح التاريخي قد فاجأ بالوتا في البداية، لكن "بالوتا" اعترف بأن روما كان يستخدم الجناح بشكل مختلف عن ليفربول، والنظام الحالي يتناسب مع أسلوب لعب "صلاح" أكثر.

وفي الموسم الماضي، تألق "صلاح" مع الريدز حيث سجل 44 هدفًا في موسمه الأول، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا.