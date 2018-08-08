  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:13 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

إيرانيون: روحاني سيتجرع كأس السم

إيرانيون: روحانى سيتجرع كأس السم

السيسى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي

صورة الخبر

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

عمر

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

محافظة القاهرة تحذر من الذبح بالشوارع فى عيد الأضحى

آخر الأخبار

عاطف عبد الحميد
عاطف عبد الحميد

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

قطار يصطدم بجرار زراعي بكوم حمادة

#

الإيقاع بعصابة تزوير الأموال فى السيدة زينب

#

الكلية بـ20 ألف جنيه والضحية عمال اليومية

#

صور.. طلاب ينظمون مسيرة لاستقبال الناخبين بأعلام مصر

السياحة

عيد الاضحى

محافظة القاهرة

الاحياء

هيئة النقل

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ضرورة تفعيل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتلقى الشكاوى الخاصة بالمواطنين وتأمين الاحتفال وإلغاء الإجازات خلال أيام العيد.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على ضرورة تأمين مقار الأحياء والمديريات والهيئات بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص، وتكثيف حملات إزالة التعديات في بدايتها خلال أيام العيد، كما وجه  بتوعية المواطنين بعدم الذبح في الشارع من خلال أئمة المساجد والمركز الإعلامي بالقاهرة، كما وجه رؤساء الأحياء بعدم التصريح لأي شخص بإنشاء شوادر ذبح اللحوم في الشارع.

وطالب هيئة النظافة بنشر فرق لتنظيف الشوارع بالتنسيق مع الأحياء، وعلى هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث لخدمة المواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي
» عضو بالكنيست يقدم استقالته بـ"العربية"
» تعرف على فوائد البلح لعلاج السرطان والقلب
» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية