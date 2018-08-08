محافظة القاهرة تحذر من الذبح بالشوارع فى عيد الأضحى

08 أغسطس 2018 - 02:28 م

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، ضرورة تفعيل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ لتلقى الشكاوى الخاصة بالمواطنين وتأمين الاحتفال وإلغاء الإجازات خلال أيام العيد.

جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ اليوم لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء؛ لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ على ضرورة تأمين مقار الأحياء والمديريات والهيئات بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص، وتكثيف حملات إزالة التعديات في بدايتها خلال أيام العيد، كما وجه بتوعية المواطنين بعدم الذبح في الشارع من خلال أئمة المساجد والمركز الإعلامي بالقاهرة، كما وجه رؤساء الأحياء بعدم التصريح لأي شخص بإنشاء شوادر ذبح اللحوم في الشارع.

وطالب هيئة النظافة بنشر فرق لتنظيف الشوارع بالتنسيق مع الأحياء، وعلى هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث لخدمة المواطنين.