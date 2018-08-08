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إنشاء محطة وسيطة بالمشاركة مع الوكالة الألمانية

قبلي وبحري

الاجتماع
الاجتماع

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اجتمع اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مع أورليش هويزر مدير برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية بمقر الوكالة الألمانية بشأن دراسة الاستغلال الأمثل للمبلغ المتبقي من تمويل منحة الاتحاد الأوروبي في دعم إنشاء محطة وسيطة بمدينة شبرا الخيمة مع تمويلها بالمعدات اللازمة وذلك فى إطار السعى لحل مشكلة القمامة بالمحافظة وتوفير بدائل ملائمه للتعامل مع المشكلة والعمل على حلها بصورة تظهر المحافظة بمظهرها الحضارى والجمالى اللائق.

‏وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل فريق عمل من الجانبين يبدأ العمل غدا لدراسة الأسلوب الأمثل للاستغلال  وتنفيذ المشروعات خلال المهلة المتاحة لإتمام الطرح و التنفيذ قبل منتصف شهر نوفمبر المقبل

 جاء هذا الاجتماع بحضور كل من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة ومدير التطوير الحضري والعشوائيات بالمحافظة والدكتورة عبير صاحب مدير إدارة المنح بالوكالة.

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