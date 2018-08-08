الوطنية للصحافة: رفع أسعار الصحف الورقية مطلع سبتمبر

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وكالات : حنان حمدتو

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قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة, إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع التشاورى للهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية والصحف الخاصة, على عدة توصيات لمواجهة الزيادات الكبيرة في أسعار الورق وتكاليف طباعة الصحف المصرية في ظل الظروف الراهنة; أولها تشكيل لجنة من المؤسسات الثلاث “الأخبار والأهرام والجمهورية” لإعادة وضع سياسة لتوزيع الصحف.

جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر, اليوم مع رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة; لبحث مشكلة الزيادات الكبيرة في أسعار أوراق الصحف وأسعار طباعتها ، مضيفا بأنه تم الاتفاق أيضًا على إعداد دراسة حول رفع أسعار الصحف بدءًا من أول سبتمبر المقبل, وأيضا دراسة حول دعم الورق, ودراسة جدوى لإنشاء مصنع للورق.

وأشار إلى أن هذه المقترحات تأتي في إطار الحفاظ على الصحافة المصرية العريقة وبحث حلول بديلة للحفاظ على هذه الصناعة الضخمة التي تمتلك مصر فيها كل أدوات الريادة, واستمرار للدور التنويري الذي تلعبه الصحافة المصرية.

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