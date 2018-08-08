100 ألف مصري زاروا تركيا في 2017

08 أغسطس 2018 - 04:12 م

أفادت وزارة الثقافة والسياحة التركية بأن أكثر من 100 ألف سائح مصري زاروا تركيا عام 2017 لما تضمنه البلاد من مناطق سياحية خلابة وأثرية.

وتسجل السياحة الوافدة إلى تركيا، ارتفاعا مضطردا، خلال السنوات الماضية، بدعم تنوع قوالب السياحة بين ترفيهية وعلاجية وثقافية ودينية.

ويرى سياح مصر، أن وجود تركيا ضمن صدارة اهتماماتهم السياحية، يعود إلى عوامل مرتبطة بـ "المزارات السياحية المتميزة، وانخفاض أسعار الفنادق والطيران، إلى جانب خدماتها المتميزة، وسلوكيات شعبها المتحضرة".

وتعد السياحة، واحدة من أهم أعمدة الاقتصاد التركي، لا سيما مع تنوعها ما بين تراثٍ تاريخيّ غني، تكوّن في عصور مختلفة على يد حضارات متنوعة، وطبيعة غنية وخلابة تخطف الألباب.

ويستهدف قطاع السياحة في تركيا، جذب 40 مليون سائح، بعوائد تتجاوز 30 مليار دولار خلال 2018، وفق فيروز باغلي قايا، رئيس اتحاد وكالات السياحة التركية "تورساب".

ولدى تركيا، أسطول من الطائرات قادر على نقل ملايين المسافرين إليها ولمختلف دول العالم؛ بينما تلعب أسعار تركيا السياحية المخفضة، إلى جانب مقاصدها المتنوعة، دورا رئيسا في استقطاب آلاف المصريين.

وتشير إحصائيات وزارة الثقافة والسياحة التركية إلى أن عدد السياح المصريين الذين زاروا تركيا في 2017، بلغ 100 ألف و971، مقابل 94 ألفا و871 في 2016.

ووفق رصد وكالة "الأناضول" التركية، يعد البحر الأسود ومضيق البسفور ومتحف آيا صوفيا، والعديد من المناطق السياحية الخلابة والأثرية العريقة، من أبرز المزارات التي تستقطب السائح المصري في تركيا.

وتسمح القوانين التركية لمواطني العشرات من الدول بالإقامة في البلاد من 30 إلى 90 يوما، دون الحاجة إلى تأشيرة سياحية، وهذا له دور كبير في استقطاب السياح.

ووفق بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، صعدت السياحة العربية الوافدة إلى تركيا بنسبة 40.2 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة المناظرة من 2017.

وبلغ عدد السياح العرب الوافدين إلي تركيا، نحو 1.548 مليون سائح في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.104 مليون سائح في الفترة ذاتها من 2017.

وحسب بيانات وزارة الثقافة والسياحة التركية، صعدت السياحة الأجنبية الوافدة إلى تركيا بنسبة 30.4 بالمائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المناظرة من 2017.

وبلغ عدد السياح الوافدين إلى تركيا نحو 15.968 مليون سائح خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 12.249 مليونا عن نفس الفترة من العام الفائت.

وبلغت إيرادات السياحة في تركيا نحو 11.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات رسمية.

وفي العام الماضي، احتلت تركيا المركز السادس عالميا من حيث استقطاب السياح، إذ بلغ عددهم نحو 39.9 مليونا، وفقا لبيانات منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.