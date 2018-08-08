» «جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر

08 أغسطس 2018 - 04:17 م

حذر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبيه من خطورة الضربات الثابتة من على حدود منطقة الجزاء لفريق القادسية الكويتي منافسه في البطولة العربية.

وشدد جروس في حديثه مع لاعبيه على خطورة المنافس في قدرته على استغلال الضربات الثابتة نظرا لوجود أكثر من لاعب يجيد تسديدها أبرزهم مساعد ندا مدافع الفريق الكويتي.

ويستعد الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي السبت القادم في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية والتي ستقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.