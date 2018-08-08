» لأول مرة.. مسلمة تقترب من عضوية الكونجرس الأمريكي

08 أغسطس 2018 - 04:23 م

فازت الأمريكية من أصول فلسطينية، المسلمة رشيدة طليب، اليوم الأربعاء، بالانتخابات التمهيدية التي تخولها الترشح لعضوية الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، في ولاية ميشيجان.

وحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإنّ طليب بذلت جهوداً كبيرة خلال الحملة الانتخابية، وتمكنت من جمع تبرعات ومساعدات تفوق المليون دولار.

وتنافست طليب على مقعد الترشح للكونجرس مع مرشحي الحزب الديمقراطي أبرزهم، رئيسة مجلس بلدية ديترويت بريندا جونيس، ورئيس بلدية ويستلاند بيل ويلد، بالولاية نفسها.

وحصلت طليب في الانتخابات الأولية على 33.6 بالمئة من أصوات الناخبين، وتفوقت على منافسيها الآخرين.

ونظرا لعدم ترشح أي سياسي من الحزب الجمهوري على مقعد دائرة الكونجرس الثالثة عشرة بولاية ميشيجان، بات فوز رشيدة بالمقعد محسوما بالتزكية، خلال الانتخابات التي ستجري في 6 نوفمبر القادم؛ لتكون أول سيدة أمريكية مسلمة تُنتَخب في الكونجرس.

جدير بالذكر أنّ مقعد دائرة الكونجرس الثالثة عشرة بولاية ميشيجان، ظلّ حكراً على النائب الديمقراطي جون كونيرز، وذلك منذ عام 1965 حتى ديسمبر الماضي، حين استقال بسبب اتهامات بـ"التحرش الجنسي".