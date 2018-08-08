إصابة زوجة «الأسد» بمرض خبيث

08 أغسطس 2018 - 04:48 م

أصيبت زوجة رئيس النظام السوري بشار الأسد، بورم خبيث في الثدي.

وكتبت صفحة "رئاسة الجمهورية العربية السورية" على "فيسبوك": "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

ونشرت الصفحة التابعة لمليشيات النظام صورة بشار الأسد إلى جوار زوجته أسماء داخل إحدى المستشفيات.

وكان «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي يستند إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا، قد أحصى سقوط 353.935 قتيل منذ 15 مارس 2011، بينهم أكثر من106.390 مدني؛ وفي عدادهم «19.811 طفل و513.12 امرأة».

وفي هذا البلد الذي كان يقطنه نحو 23 مليون نسمة قبل النزاع، اضطر نحو نصف السكان إلى مغادرة منازلهم بينهم 6.6 مليون نزحوا داخل البلاد، هربا من بطش النظام السوري برئاسة بشار الأسد والقوات الداعمة له.