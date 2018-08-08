صور.. وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى الجيش الثانى الميدانى

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المحرر العسكري

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القوات المسلحة

الجيش الثاني الميداني

محمد زكي

التقى الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بعدد من الضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن أمن مصر وشعبها العظيم.

ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقديره لتضحياتهم ودورهم البطولى فى تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الأسود خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018"، مؤكدًا أن القوات المسلحة كانت وستظل الدرع الواقى للأمن والاستقرار فى مصر والمنطقة.

وأكد القائد العام أن إستراتيجية القوات المسلحة ترتكز على حماية الأمن القومى المصرى وتأمين حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، والتعاون مع وزارة الداخلية لتأمين الجبهة الداخلية، وتوفير المناخ الآمن لمخططات التنمية الشاملة بكافة ربوع مصر، مشيدًا بدور أبناء سيناء الشرفاء فى المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة فى استعادة الأمن والاستقرار والتنمية إلى شبه جزيرة سيناء.

وشدد القائد العام على ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والشائعات التى تتعرض لها الدولة المصرية للتشكيك فى الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع، مشيدًا بالروح القتالية لأبطال القوات المسلحة وتضحياتهم المستمرة للدفاع عن أمن مصر وسلامتها.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود، استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم، وناقشهم فى كل ما يدور بأذهانهم فى مختلف المجالات.

وأكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الإستعداد القتالى لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة تامة، والعمل على توفير كافة الإمكانيات للارتقاء بالفرد المقاتل معيشيًا وإداريًا واجتماعيًا.






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