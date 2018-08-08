  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
البنك المركزي والدولار

«المركزى» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيه

جانب من استقبال وزيرة الثقافة للفريق الفلسطيني

بالصور.. حقيقة استقبال وزيرة الثقافة مطربة إسرائيلية

أنور السادات

باعتراف السادات.. هكذا كانت المعاملة في سجون الملك

عمليات الجيش في سيناء

صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية بسيناء

حلا شيحا

بالصورة.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

مصنع مخدرات

مخدرات.. «صنع في مصر»

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

صور.. وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى الجيش الثانى الميدانى

الأسد وزوجته

إصابة زوجة «الأسد» بمرض خبيث

سكين

أب يذبح مغتصِب ابنته داخل نيابة كفر الدوار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار على حدود غزة

الجنايات تؤيد حبس المتهمين برشوة الشروق

قضايا وحوادث

تاجيل محاكمة 33 متهمًا بالتظاهر والتعدى على القوات لـ3 ديسمبر المقبل
ارشيفية

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

تأجيل محاكمة 20 متهمًا باستعراض القوة بالمعادي

#

بعد 20عامًا في الحرام قررت قتله لكي يتركها

#

النائب العام يحيل المتهمين بخطف طفل الشروق إلى الجنايات

#

تجديد حبس متهمي قطار البدرشن 15يومًا

فساد

حبس

رشوة

تأجيل

قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدى، رفض استئناف 7 متهمين على قرار حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات برشوة قيادات جهاز مدينة الشروق، مع استمرار حبس المتهمين.

كان قد ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية فى 20 يونيو الماضى، القبض على 5 من قيادات جهاز مدينة الشروق على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن ومهندس التشغيل والصيانة ومسئول النظافة وموظف آخر، كما تم ضبط 2 آخرين أحدهم مدير من مسئول شركة للنظافة.

يأتي ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية القاسمة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة ومسئولى الشركات التي تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»
» تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر
» الصين تفرض 16 مليار دولار رسومًا على الواردات الأمريكية
» نتاج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي
» رجل يحتجز امرأة في كهف ويغتصبها 15عامًا
» صحيفة فرنسية: نجم الأهلي يسير على خطى «صلاح»
» هاني زادة يصدم جماهير الزمالك
» إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي
» لأول مرة.. مسلمة تقترب من عضوية الكونجرس الأمريكي
» «جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر
» طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق