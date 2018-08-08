بالصورة.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

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النقاب

الحجاب

التمثيل

حلا شيحة

قررت الفنانة حلا شيحا العودة للتمثيل مرة أخرى بعد قرارها بإعتزالها الفن خلال السنوات الماضية واتدائها الحجاب ثم قرارها بارتداء النقاب لفترة طويلة.

وكشفت حلا شيحا عن صورتها الأولي بعد عودتها من قرار الاعتزال للتمثيل مرة أخرى وخلعها الحجاب.

وأكدت الفنانة حلا شيحا في بيان صحفي: «اشتياقها الكبير للوقوف امام الكاميرا والمشاركة في تقديم اعمال تحمل مضامين وافكار تنتصر للانسانية وهو الامر الذي شجعها عليه زوجها وهي تعيش هذه الايام حاله إنسانية وفنية مبهجة لقرب عودتها لتقديم ما تحب من اعمال سيكون لها تأثيرها في الوجدان مثل أعمالها السابقة».

وكانت حلا قدمت قبل ابتعادها قامت ببطولة عدد من الافلام الناجحة منها السلم والثعبان وسحر العيون واللمبي كما اختارها النجم الكبير عادل امام في بطولة فيلم عريس من جهة أمنية.



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