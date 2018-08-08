  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:39 م
بحث متقدم
البنك المركزي والدولار

«المركزى» يرد على وصول الدولار إلى 20 جنيه

جانب من استقبال وزيرة الثقافة للفريق الفلسطيني

بالصور.. حقيقة استقبال وزيرة الثقافة مطربة إسرائيلية

أنور السادات

باعتراف السادات.. هكذا كانت المعاملة في سجون الملك

عمليات الجيش في سيناء

صفقة القرن لن تشمل إقامة دولة فلسطينية بسيناء

حلا شيحا

بالصورة.. حلا شيحا تخلع الحجاب وتعود للتمثيل

مصنع مخدرات

مخدرات.. «صنع في مصر»

الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

صور.. وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى الجيش الثانى الميدانى

الأسد وزوجته

إصابة زوجة «الأسد» بمرض خبيث

سكين

أب يذبح مغتصِب ابنته داخل نيابة كفر الدوار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار

الجيش الإسرائيلي يعلن الاستنفار على حدود غزة

تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر

قضايا وحوادث

مجلس الاهلى
مجلس الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

الأهلي يرفض المشاركة في بطولة العالم بـ«قطر»

#

رسالة مرتضى منصور لجماهير الأهلى

#

«صلة» تتراجع عن الانسحاب من رعاية الأهلي

#

اجتماع طارئ لـ"الأهلي"

المصريون

الاهلى

الخطيب

مجلس الاهلى

قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لوجود مخالفات مالية لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43916 لسنة 72 قضائية، وزير الشباب والرياضة بصفته، ومحمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأقام المحامي أيمن محفوظ دعواه بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ، على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، و لم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71 لسنه2017.

وأوضح محفوظ، أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقى أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها فى نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة فى وزير الشباب الذى تم اختصامه ومجلس إدارة النادى الأهلى وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبى لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادى الأهلى لمخالفته نص قانون الرياضة 71لسنه2017 وما يترتب على ذلك من ثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»
» تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر
» الصين تفرض 16 مليار دولار رسومًا على الواردات الأمريكية
» نتاج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي
» رجل يحتجز امرأة في كهف ويغتصبها 15عامًا
» صحيفة فرنسية: نجم الأهلي يسير على خطى «صلاح»
» هاني زادة يصدم جماهير الزمالك
» إصابة مدافع المصري بقطع في الرباط الصليبي
» لأول مرة.. مسلمة تقترب من عضوية الكونجرس الأمريكي
» «جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر
» طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:50 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق