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ردًا بالمثل..

الصين تفرض 16 مليار دولار رسومًا على الواردات الأمريكية

مال وأعمال

أمريكا والصين
أمريكا والصين

وكالات - خالد الشرقاوي

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رسوم جمركية

الواردات الأمريكية

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، فرض رسوم جمركية إضافية على 16 مليار دولار من الواردات الأمريكية، اعتبارا من 23 أغسطس الجاري، ردا على قرار مماثل اتخذته واشنطن أمس الثلاثاء.

وقالت لجنة الرسوم الجمركية بمجلس الدولة الصيني، في بيان، إن رسوما إضافية بنسبة 25 بالمائة ستفرض على سلع أمريكية مستوردة، بقيمة 16 مليار دولار، اعتبارا من 23 أغسطس الجاري.

بدورها، قالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، إن بكين ستتخذ تدابير حيال الرسوم الجمركية الأمريكية، وستعمل على حماية النظام التجاري المتعدد الأطراف، ومصالح الصين المشروعة.

وكانت واشنطن قد أعلنت الثلاثاء، فرضها رسوما جمركية إضافية على 16 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، بداية من 23 أغسطس الجاري.

وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبيرت لايتزر، في بيان، إن 16 مليار دولار من الواردات الصينية، ستخضع لرسوم إضافية بنسبة 25 بالمائة.

وأضاف أن هذا الإجراء "هو رد من الولايات المتحدة على ممارسات الصين التجارية غير العادلة، والمرتبطة بالنقل القسري للتكنولوجيا الأمريكية وانتهاك الملكية الفكرية".

وتستهدف الرسوم الجديدة، وفق البيان، عددا من السلع، أبرزها المنتجات الإلكترونية والبلاستيكية والمواد الكيميائية والبطاريات وعربات السكك الحديدية.

وتستكمل هذه الرسوم، سلسلة رسوم جمركية على 50 مليار دولار من الواردات الصينية، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بفرضها.

ودخلت رسوم أمريكية بنسبة 25 بالمائة على 34 مليار دولار من الواردات الصينية حيز التنفيذ في 6 يوليو الماضي، مستهدفة 818 سلعة.

وأعلنت الصين، الأربعاء الماضي، فرض رسوم إضافية بنسبة 25 بالمائة على 106 منتجات أمريكية، ردا على إجراءات أمريكية مماثلة.

وفي مارس الماضي، أقرت الولايات المتحدة مرسوما يقضي بفرض تعريفات جمركية إضافية وقيود استثمارية على الصين.

ويرغب البيت الأبيض في خفض العجز التجاري بنحو 200 مليار دولار مع العملاق الآسيوي، الذي بلغ في 2017، قرابة 375 مليار دولار لصالح الصين.

وطبقت واشنطن رسوما جمركية على وارداتها من الصلب (25 بالمائة) والألمنيوم (10 بالمائة) القادمة من كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.


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