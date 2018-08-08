» نتاج الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري والترجي

08 أغسطس 2018 - 05:56 م

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الاتحاد السكندري ونظيره الترجي التونسي، المقرر إقامتها غدًا، الخميس، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة العربية.

وأسفر المؤتمر عن ارتداء الترجى التونسي زيه التقليدي، بينما يرتدي الاتحاد السكندري القميص الأخضر والشورت الأبيض والجوارب الخضراء.

وحضر المؤتمر الفنى كل من، محمد بنلوزة مراقب المباراة ومحمد رياض بنور نائب رئيس الترجى ووليد السنوسي المنسق الإعلامي، ومثل نادي الاتحاد السكندري الكابتن محمد إبراهيم مدير الكرة والكابتن محمود عز المدير الإداري للفريق.