السبت المقبل.. مظاهرة شعبية فلسطينية ضد قانون «القومية»

08 أغسطس 2018 - 06:30 م

وجه مثقفون وصحفيون ونشطاء من المجتمع المدني الفلسطيني، نداءً للشعب بأنْ يكون يوم السبت المقبل الموافق 11 أغسطس من العام 2018، يومًا للتعبير عن وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة قضيته.

ودعا المثقفون، الشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، في فلسطين التاريخية، ومناطق اللجوء والشتات، بضرورة التعبير عن وحدته كشعب، وعن وحدة قضيته ومصيره، إذ هو أيضا نداء ندعو فيه لإسناد حراكات شعبنا في فلسطين التاريخية، في الساحل والجليل والنقب والقدس، التي ستتوّج في مظاهرة شعبية يوم السبت 11 أغسطس، ضد قانون «القومية اليهودية»، الذي يستهدف تشريع وجود إسرائيل كدولة احتلال واستيطان وتمييز عنصري.

كما دعا المثقفون، إلى تنظيم مظاهرات واعتصامات في كافة أماكن تواجده، في فلسطين التاريخية، في الساحل والجليل والنقب والقدس والضفة وغزة، وفي مناطق اللجوء والشتات، بكل أشكال التعبير الممكنة والمتاحة، ودعوة النواب العرب أعضاء الكنيست إلى تعليق عضويتهم جماعياً، قبل مظاهرة السبت، أو في إطار المظاهرة في اليوم المذكور، لفضح الطابع العنصري للديمقراطية الإسرائيلية، التي كشف عنها بجلاء القانون المذكور.

وأكد المثقفون على اعتبار خطوة التعليق تلك مقدمة لخطوات أخرى لاحقة، وتعزيز مكانة "لجنة المتابعة العليا" والعمل على إعادة بنائها وهيكلتها على أسس ديمقراطية، وصولاً إلى أن تصبح برلمانا يحتضن ويدافع عن الحقوق الجماعية للفلسطينيين في الداخل، على رأسها حق تقرير المصير، وكأداة عمل مع القوى اليهوديةـ الإسرائيلية الديمقراطية والمعادية للصهيونية والعنصرية، ورفض ومقاومة أي محاولة إسرائيلية لسلب الهوية العربية، أو إزاحة اللغة العربية، واعتماد اللغة العربية في التعليم وفي تسمية الأماكن، وتأكيد حضور اللغة العربية في الحيز العام والمجال الإداري وخصوصا في تعامل السلطات المحلية داخليا ومع المواطنين، والدعوة لعقد مؤتمرات وطنية في كل تجمع وصولا لعقد مؤتمر وطني عام لصوغ الإجماعات الوطنية.

ويأتي على رأس الموقعين، اسعد غانم، يوسف سلامة، سري نسيبة، جمال زحالقة، هاني المصري، عِوَض عبد الفتاح، سامية عيسى، عمر كيلاني، خليل شاهين، ماجد كيالي، عوني المشني، حسام ابو حامد، كريم مزعل، مصطفى ابو هنود، محمد مناصرة، علي حيدر، عماد رشدان، جهاد ابو سليم، فخري صالح، أكرم عطا الله، ناديا نصر حجاب، عزيز المصري، محمد ديب، سامر الياس، عيسى الشعيبي، رزق المزعنن، رائد جبر، وديع عواودة، معين الطاهر، مصطفى الولي، وسام عويضة، ناجي القدسي، عبد الحميد صيام، عبد الرحمن بسيسو، محمد محمود كتيلة، ايمن اغبارية، احمد الحزوري، عامر الهزيل، عمر سعيد، جهاد الرنتيسي، طارق الخطيب، معن البياري، محمود الصّباغ، ناصر عليوة، عبد الله الولي، يمر الحصان، تيسير الخطيب، عبد السلام شهاب، باسل ابو حمدة، محمد الحلو، فيروز كيالي، عماد جيباوي، معن جابوط، كرم طنوس، محمد خبر كريم، حسام سلامة، محمد ابو مهادي، سالم خلة، عصام الفاعور، علاء عبود، محمد السرساوي، فريد البرغوثي، حبيبة درويش، يحيى عطاري، مأمون خليفة، عدي ابو الهيجاء، محمود السرساوي، انشراح عاشور، مصطفى ابراهيم، معتصم حياتلة، محمود سلايمة.