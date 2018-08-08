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«النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال

الرياضة

النني
النني

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المصريون

أرسنال

النني

رد محمد النني، لاعب وسط فريق آرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني، على أنباء رحيله عن الجانرز، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر «الننى»، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمى على موقع «تويتر»، وهو يؤدى أحد التمارين خلال تدريبات الجانرز، استعدادًا للموسم الجديد.

وكانت انتشرت العديد من التقارير الصحفية التى تشير إلى قرب رحيل الننى عن صفوف النادى الإنجليزى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


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