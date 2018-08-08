نشأت الديهي: الصحافة الورقية لن تموت

08 أغسطس 2018 - 07:15 م

علّق الإعلامي نشأت الديهي، على تناول المواقع الصحفية، أخبارًا بشأن ارتفاع أسعار الصحف الورقية في الفترة المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي تتعرض لها، قائلًا: "إن الصحافة تتعرض لأزمة، كصناعة وكرسالة، وصناعة الوعي والفكر لها أدوات، وأهمها الصحافة بمفهومها الشامل، موضحًا أن: "الصحافة الورقية لن تموت، وعندما ظهر التليفزيون قال البعض إن الإذاعة ستنتهي إلا أنها مستمرة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten " اليوم، الأربعاء، أن الصحافة الورقية لن تموت.

وناشد "الديهي"، الدولة، ووزارة المالية، التدخل لإنقاذ صناعة الصحافة، لافتًا إلى أن هناك واجبات من وزارة المالية، وعليها بشكل واضح دور، وصناعة الصحافة تحضر ويجب أن تدخل غرفة العناية المركزة.

وقال عبد الصادق الشوربجي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، إن أزمة الصحافة الورقية عالمية وليست في مصر فقط، مشيرًا إلى أن ورق طباعة الجرائد أصبح قضية أمن قومي.

وأضاف "الشوربجي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، أن دول أفريقيا بالكامل لا يوجد بها أي مصنع لورق الجرائد، مطالبًا بإنشاء مصنع ورق للجرائد في مصر.

ونوه "الشوربجي"، بأن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، له دور في دعم صناعة الصحافة الورقية، ولابد من توفير تمويل كافٍ لإنقاذ الصحافة الورقية.



