«كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»

08 أغسطس 2018 - 07:43 م

شارك محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق الأبيض اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

وتعرض «كهربا» للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة الاتحاد السكندري الماضية.

ولم يشارك أيمن حفني في التدريب بسبب شكواه من شد في العضلة الخلفية.

ويستعد الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي، السبت المقبل، على ملعب برج العرب، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.