تعرف على سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

08 أغسطس 2018 - 08:19 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك اليوم، الأربعاء، 8 أغسطس 2018.

وشهد سعر الدولار، استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقًا طفيفة من بنك لآخر، حيث وصل متوسط السعر اليوم وفقًا للبنك المركزي المصري 17.82 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع.

وفى بنوك الإسكندرية والقاهرة والبنك التجاري سجل سعر الدولار 17.83جنيه للشراء و17.93 للبيع.

فيما سجل سعر الدولار فى بنكي مصر والأهلى 17.78جنيه للشراء و17.88 للبيع.



