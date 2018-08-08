» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

08 أغسطس 2018 - 08:43 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة صباح غدًا الخميس، إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة القادسية الكويتي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم «جنش» - عماد السيد - عمر صلاح

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد عبد الغني - أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود حمدي الونش -حمدي النقاز - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العاطي دونجا - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمود عبدالعزيز- محمد عنتر - محمد إبراهيم.- إبراهيم حسن - عبدالله جمعة - أحمد مدبولي - محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أوباما - كاسونجو كابونجو - حميد أحداد