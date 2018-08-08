  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:02 م
بحث متقدم
الاخوان

مفاجأة.. حزب «الإخوان» في الصدارة على «فيس بوك»

القبة الحديدية

فشل «القبة الحديدية» في التصدي لصواريخ غزة

محمد حسين يعقوب

سلفية القاهرة والإسكندرية.. صراعات السر تخرج إلى العلن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

صباحي ومرزوق

«صباحي» يتضامن مع«مرزوق»: هذا ما قاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

ابنة القرضاوي وزوجها

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

اشعياة

أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

الإنسولين

رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

العامل المصري

عامل مصري يشعل الرأي العام الكويتي بسبب قراءته للقرآن

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«جروس» يحذر لاعبي الزمالك من هذا الأمر

#

القادسية الكويتى يشكر مسئولى الزمالك

#

القادسية الكويتي يصل الثلاثاء لملاقاة الزمالك

#

«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد السكندري

القادسية

المصريون

الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة الفريق التي ستغادر القاهرة صباح غدًا الخميس، إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق، استعدادًا لمواجهة القادسية الكويتي، في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية، والمقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وجاءت قائمة الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم «جنش» - عماد السيد - عمر صلاح

خط الدفاع: بهاء مجدي - محمد عبد الغني - أحمد أبو الفتوح - محمود علاء - محمود حمدي الونش -حمدي النقاز - حازم إمام

خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العاطي دونجا - محمد حسن - فرجاني ساسي - محمود عبدالعزيز- محمد عنتر - محمد إبراهيم.- إبراهيم حسن - عبدالله جمعة - أحمد مدبولي - محمود عبد المنعم كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد - يوسف أوباما - كاسونجو  كابونجو - حميد أحداد


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع «كورتوا»
» السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان
» بالفيديو.. المقاصة يتغلب على المقاولون العرب بثنائية
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي
» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال
» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»
» تأجيل حل مجلس إدارة الأهلي لـ11 أكتوبر

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال