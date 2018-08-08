مدرب بيراميدز: انتظروا أداء أفضل في المباريات القادمة

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المصريون

الانتاج

ألبرتو

بيراميدز

أبدى البرازيلي ألبرتو فالنتيم، المدير الفني لفريق بيراميدز، رضائه عن المستوى الذي ظهر بع لاعبي فريقه خلال مباراة الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

وقال «فالنتيم»: «تلقينا هدف من خطأ دفاعي، اللاعبين حتى الآن لم يحفظوا طريقتي وفلسفتي بشكل كامل، استحوذنا علي الكرة في معظم فترات المباراة ولكن لاعبي المنافس أهدروا الوقت بشكل كبير دون تدخل من الحكم».

وتابع «نحاول تطوير أداء الفريق وتجهيز اللاعبين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وبعدها سيظهر الفريق بشكل أفضل بعد زيادة الانسجام بين كل اللاعبين».

وتعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربي إيجابيا بهدف لكل فريق، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام، علي ملعب الدفاع الجوي.


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