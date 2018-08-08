فشل «القبة الحديدية» في التصدي لصواريخ غزة

08 أغسطس 2018 - 09:20 م

اعترضت المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" صاروخين من بين 8 صواريخ أطلقت من قطاع غزة.

وأكدت القناة العاشرة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، أن المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" اعترضت صاروخين من أصل ثمانية أطلقت من القطاع على مستوطنات "غلاف غزة".

وأكدت القناة أنه نتج عن إطلاق القذائف الفلسطينية إصابة إسرائيليين إثنين، أحدهما حالته متوسطة والآخر مجرد كدمات فحسب، في حين أصيب العشرات من المستوطنين بحالة من الهلع.

وكانت صحيفة "معاريف أون لاين"، قد ذكرت، قبل قليل، أن الفلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا قذائف على مستوطنات "غلاف غزة"، وتساقطت الشظايا على المستوطنين، ما استدعى بدوره إصابة إسرائيلي، يبلغ من العمر 50 عاما.

وكتبت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن حالة من القلق تسود المستوطنين الإسرائيليين جراء سقوط شظايا القذائف والراجمات التي أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات "غلاف غزة".

الجدير بالذكر أن قذائف المقاومة الفلسطينية التي أطلقت من غزة تأتي ردًا على القصف المدفعي الذي قام به الاحتلال عصر اليوم على مواقع تابعة لحماس، والقصف الجوي الذي أدى إلى مقتل عنصرين لكتائب "القسام" في غزة أمس الثلاثاء.