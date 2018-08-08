» السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان

08 أغسطس 2018 - 09:22 م

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثيين من اليمن باتجاه منطقة جازان جنوبي المملكة.

وقالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن "قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخًا باليستيًا أطلقته ميليشيا الحوثي على جازان"، دون مزيد من التفاصيل.

فيما ذكرت قناة "المسيرة"، الناطقة باسم الحوثيين، أن "‏ ‎القوة الصاروخية (التابعة للجماعة) أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز بدر1 على المدينة الصناعية السعودية بجازان".

يأتي هذا بعد يومين من إعلان السعودية، مساء الإثنين، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه منطقة نجران جنوبي المملكة.