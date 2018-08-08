  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:26 م
بحث متقدم
صحف الجزائر

هذه حجم الزيادة المقترحة لـ أسعار الصحف القومية

الاخوان

مفاجأة.. حزب «الإخوان» في الصدارة على «فيس بوك»

القبة الحديدية

فشل «القبة الحديدية» في التصدي لصواريخ غزة

محمد حسين يعقوب

سلفية القاهرة والإسكندرية.. صراعات السر تخرج إلى العلن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا جديدا

صباحي ومرزوق

«صباحي» يتضامن مع«مرزوق»: هذا ما قاله

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم في مختلف البنوك

ابنة القرضاوي وزوجها

تجديد حبس زوج نجلة «القرضاوي» 45 يوما

اشعياة

أول قرار من النيابة ضد راهبين بدير أبو مقار

الإنسولين

رفع سعر «الأنسولين».. وسط اعتراضات وانتقادات

"الإفتاء" تكشف: تنظيم القاعدة يتمدد

الحياة السياسية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

#

نجل «بن لادن» تزوج من ابنة قيادي إسلامي مصري

#

تعرف على حارس "بن لادن" الذى يعيش فى ألمانيا

#

والدة بن لادن:«ابني شاب جيد تعرض لعملية غسل دماغ»

تنظيم القاعدة

ليبيا

إرهاب

افريقيا

دار الافتاء

أصدر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء دراسةً حديثة تكشف عن تمدد تنظيم القاعدة الإرهابي في شمال وغرب أفريقيا خاصة دول مجموعة الساحل.

وتتضمن الدراسة التي أعدها المرصد خريطةً لأبرز شبكات تنظيم القاعدة في بلاد مجموعة الساحل مضافًا إليها تونس والجزائر، حيث أوضحت أن الدراسة اعتمدت على شواهد كثيرة تدل على تنامي التنظيم الإرهابي منذ عام 2017 بعد أن تمكَّن من إعادة بناء قدراته بهدوء خلال السنوات الماضية في ظل توقعات بأن يكون التنظيم أكثر نشاطًا وخطورة على الأمن القومي لعدد من المناطق الإقليمية ودول بعينها في شمال وغرب أفريقيا.

كما أشار المرصد إلبى أنه على رغم الخفوت والتراجع العام لتنظيم القاعدة في مناطق عدة، خاصة دول الشرق الأوسط بعد صعود تنظيم داعش في سوريا والعراق 2014، فإن شبكات التنظيم في بلاد المغرب وغرب أفريقيا ظلت حاضرة على مسرح الأحداث هناك.

وأكد المرصد أن تنظيم القاعدة لم يُخفِ خلال السنوات السبع الماضية سعيه الحثيث للحضور ضمن دائرة التأثير في شمال وغرب أفريقيا، وقام خلال تلك المدة بتجديد شبكاته وهياكله وتطوير خطابه الإعلامي.

وأوضحت الدراسة أن التنظيم سعى إلى الامتثال لتعليمات أيمن الظواهري بضرورة تحالف واندماج الجماعات "الجهادية" في محاولة لمعالجة التشتت والتخبط التنظيمي الذي عانى منه التنظيم خلال السنوات الماضية، وهو ما أضعف التنظيم؛ لذا عملت خمسة أفرع تابعة للتنظيم في المنطقة على تبني نهج التحالف والاندماج تحت اسم "نصرة الإسلام والمسلمين"، وهو يعد التنظيم الأخطر في المنطقة منذ تأسيسه في 2017 من حيث عدد العمليات في مالي.

وذكر المرصد أن الدراسة سجلت عددًا من التحولات على مستوى الخطاب الإعلامي للتنظيم خلال السنوات الماضية، فقد سعى التنظيم إلى تبني خطاب المقاومة ضد الاستعمار وقوات الأمن من الجيش والشرطة الوطنية في تلك البلدان، كما حاول جاهدًا إضفاء صبغة اجتماعية على إصداراته حيث صور مقاومته للجيش والشرطة كرد فعل على انتهاكات الجنود ضد المواطنين المدنيين، كما أن عملياتهم تأتي ضد الفساد والقهر الذي تتعرض له شعوب المنطقة.

وأوضح المرصد أن خطاب التنظيم الذي بات متماسكًا منذ عام 2017 يوضح أولوياته في استهداف قوات الشركات الفرنسية العاملة في منطقة تجمع دول الساحل الأفريقية، وكذلك السياح والعمال الأجانب وخاصة الفرنسيين الموجودين في المنطقة.. واستهداف بعثات قوات الأمم المتحدة واستهداف قوات الجيش والشرطة في تلك البلاد محل الدراسة .. وأخيرًا استهداف العملاء المتعاملين مع القوات الفرنسية أو الأفريقية.

وختم المرصد دراسته منتهيًا إلى رصد أهم وأبرز وسائل التمويل التي يعتمد عليها التنظيم في تمويل عملياته، التي تمثلت في: عمليات اختطاف وتبادل الرهائن الأجانب - تجارة المخدرات - بيع السلاح وغسيل الأموال - السرقة والنهب - تهريب المهاجرين - التبرعات وتحويل الأموال من الجمعيات غير الشرعية.

وفي النهاية أكد المرصد على أن تنظيم القاعدة (نصرة الإسلام والمسلمين، القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي) يمثل التهديد الأول والأخطر على أمن واستقرار منطقة شمال وغرب أفريقيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها
» رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع «كورتوا»
» السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان
» بالفيديو.. المقاصة يتغلب على المقاولون العرب بثنائية
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي
» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال
» «فضل»:«باكا» يرفض البقاء في الأهلي.. ولم نطلب«قفشة»

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال