» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها

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روى أسامة إبراهيم، خال الطفلة المتوفية في حادث التوك توك بالقليوبية، تفاصيل الواقعة ، التي أسفرت عن فصل رأس الطفلة عن جسدها.

وقال خال الطفلة لبرنامج "العاشرة مساء" الماع على قناة "دريم":" إن بنت شقيقته وهي تستقل التوك توك، قامت بإخراج رأسها لتوديع والدها، فقام توك توك بالإصطدام بها مما أدى لنزع رأسها".

وتابع قائلا:" صاحب التوتوك ما وقفش إلا بعد 20 متر".

من جهة اخرى قال أحد شهود العيان عن الواقعة :" ان الطفلة توفيت في الحال بعد انفصال رأسها، وسال منها الدم كأنها ذبيحة".


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