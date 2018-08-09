تفاصيل جديدة في قضية رشوة رئيس حي الهرم

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل قضية الرشوة المتهمة فيها اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، مشيرة الى ان هناك تسجيلات وأدلة تفيد بحصول المتهم على مبالغ مالية أمام استغلال نفوذه بحكم منصبه.

واشارت التحقيقات الى ان المتهم اتفق على رشاوي عبارة عن ثلاث شقق سكنية بمناطق مختلفة بداخل وخارج القاهرة، وشيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة جارٍ حصرها.

واكدت تحقيقات النيابة أن المتهم تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، مشيرة الى أنه تم تسجيل تلك المفاوضات بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.