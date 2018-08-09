أول تعليق لـ تواضروس حول انتحار راهب وادي النطرون

علق تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على واقعة محاولة انتحار راهب في دير ابو مقار بوادي النطرون، قائلا:" يهوذا حاول ينتحر بعد ما باع السيد المسيح".

وقال تواضروس حول محاولة انتحار الراهب فلتاؤس المقاري:" سمعنا إن واحد حاول ينتحر، طيب يهوذا حاول ينتحر بعد ما باع السيد المسيح" .

واضاف:" كل مجتمع يظهر به يهوذا، ومن بين كل 12 شخص يظهر يهوذا".

وكان الراهب فلتاؤس المقاري، قد حاول الانتحار في دير أبو مقار بوادي النطرون، من خلال قطع شرايين أحد يداه وقفزه من فوق أحد مباني الدير، وعلى الفور تم نقله إلى مستشفى أنجلو أمريكان بالزمالك.