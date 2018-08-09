لن تصدق الكلمة البذيئة التي قالها ضيف الإبراشي على الهواء

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الخرفان

مدرس الفلسفة عمر حامد

اندلعت مشادة كبرى بين مدرس الفلسفة عمر حامد ومدرس آخر خلال برنامج العاشرة مساءً الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي ، على خلفية قيام الأول بجلب خروف واستخدامه خلال حصة لتدريس الفلسفة بسنتر تعليمي خاص به .

وبرر "عمر حامد" استخدامه الخروف بوجود قضية فلسفية يدرسها الطلبة متعلقة بـ"الاستنساخ" ، مؤكدًا أن العلماء حاولوا استنساخ إحدى النعاج لكن الأمر فشل وبالتالي كان من المفترض أن يستخدم الخرفان للتدليل على فكرته .

واتهم مدرس آخر "عمر حامد" بابتزاز المواطن ، قائلًا: "أنت بتكسبوا حرام" .. فرد "عمر حامد" : "أنت بتقول علينا بنكسب حرام .. اتقِ الله .. دة والله ما بيعرفش يتكلم" .. فرد المدرس الآخر: "أنت الضرايب منك فين؟" .. فرد عمر حامد: "كلامك يدل إنك عمرك ما دفعت ضرايب".

وأضاف: "أنت عمال تقول السُلطة الدولة السلطة الدولة .. أنت بــ...(...) في الدولة والسلطة ليه؟ .. أنت راجل مريض".

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