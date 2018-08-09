ظل عرضي مستورًا 12 سنة .. والآن هي تهدم كل شيء

09 أغسطس 2018 - 07:17 ص

كشف الداعية السلفي محمد الصاوي تفاصيل دقيقة حول موقف زوج الفنانة حلا شيحة من عودتها للفن .



وقال "الصاوي" الذي يُعد صديقًا مقربًا لـ"يوسف" زوج حلا شيحة في بث مباشر عبر "فيس بوك" : "الذي ألمني يا إخواني أن الأخ يوسف بكى في المكالمة كثيرا، بكاء لم أعهده من أحد من الرجال من قبل، بكى وقال يا شيخ عرضي كان مستورا لمدة 12 سنة، وكان شرطي عندما تزوجتها ألا تخلع حجابها وأن تستر نفسها وأن تنأى بنفسها وتبتعد تماما عن كل ما يغضب الله".



واستكمل: "يا شيخ هي تهدم كل شيء، وقالت لي: سأمثل. اتفقت معي أنها ستنزل مصر في الأجازة بعد رمضان وتبقى شهرا وتعود إلي مرة أخرى، الآن نزلت فقالت لي أنها ستخلع النقاب وتمثل بالحجاب، ثم بعد مدة قالت أن التمثيل لا يصلح بالحجاب وسأخلعه كلية، إما أن تكون معي أو لا تكون معي".



وتابع: "زوجها قال لي: أجرت حوارا مع صحفي، ولم تستشرني ولم تستأذني، وقالت لي أنها ستخلع الحجاب كلية. يا شيخ هذه زوجتي وهذا عرضي، كيف أرضى أن يرى الناس شعرها ويرى الناس وجهها ويرى الناس جسمها وقد كانت مستورة طيلة 12 عاما كاملة".



وتابع "الصاوي" : "تكلمت مع أختنا حلا شيحة برمضان وكانت تتحدث بشكل طبيعي ، ثم جاءت أخت لنا وأخبرتني أنها تحدثت مع حلا شيحة قبل وقت قريب وأخبرتها أنها ختمت القرآن بكندا ".



وتابع: "أقول لك يا أخ يوسف لعل الله يختبرك .. فهي زوجتك فاصبر ولا تطلق وتبين الأمر".



وعاد "الصاوي" وحذف الفيديو وأكد أن الناس فهمت كلامه بشكل خاطيء واكتفى بالدعاء لحلا شيحة.



الفيديو:





