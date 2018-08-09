  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر08:38 ص
بحث متقدم
محمد الغيطي

الغيطي: أنا صديق مقرب لأسرة حلا شيحة وهذا سر خلع حجابها

حلا شيحة و زوجها

ظل عرضي مستورًا 12 سنة .. والآن هي تهدم كل شيء

الإبراشي

لن تصدق الكلمة البذيئة التي قالها ضيف الإبراشي على الهواء

أحمد موسى

موسى: هذا ما فعله زوج حلا شيحة بعد علمه بعودتها للتثميل

تواضروس

أول تعليق لـ تواضروس حول انتحار راهب وادي النطرون

النيابة العامة

تفاصيل جديدة في قضية رشوة رئيس حي الهرم

صحف الجزائر

هذه حجم الزيادة المقترحة لـ أسعار الصحف القومية

الاخوان

مفاجأة.. حزب «الإخوان» في الصدارة على «فيس بوك»

القبة الحديدية

فشل «القبة الحديدية» في التصدي لصواريخ غزة

محمد حسين يعقوب

سلفية القاهرة والإسكندرية.. صراعات السر تخرج إلى العلن

تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"

الصفحة الأخيرة

الأميرة ماكو
الأميرة ماكو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أم تنقذ طفليها وتموت حرقًا

#

وفاة «أم الأهلاوية».. ماذا قال«أبوتريكة» في نعيها؟

#

شاهد .. ولادة رضيع بوجهين في إندونيسيا

#

"أم الهيثم".. في سجل الخالدات

إمبراطور اليابان

قالت أسرة الأميرة ماكو - حفيدة إمبراطور اليابان - إن زفاف نجلتهم على خطيبها ، لن يتم إلا بعد أن تقوم والدة "العريس" بسداد ديون على عاتقها .

وبات الزواج، الذي سيدفع ماكو للتنازل عن لقب أميرة وفقا للقانون. مهددا بخطر التأجيل بسبب المشكلة المالية التي تعاني منها والدة العريس كاي كومورو.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن والدي ماكو، الأمير أكيهيتو والأميرة كيكو، انزعاجا بشكل متزايد من التقارير الإعلامية بأن والدة كومورو كانت تعاني من مشكلات مالية ناجمة عن قرض تلقته من شريكها السابق، لتغطية تعليم ابنها.

ووفقا لما تتداوله التقارير فإن ديون "والدة العريس" قد تفسد حفل الزواج، كما أن هناك مخاوف من أن الزوجين قد يواجهان انتقادات علنية، حيث سيحصلان على مبلغ إجمالي قدره 100 مليون ين (900 ألف دولار) من الحكومة للمساعدة في تخفيف خروج ماكو من العائلة الإمبراطورية.

وأوضحت الأميرة وخطيبها كومورو أنهما بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد والتفكير في الزواج بشكل أعمق.

وكان من المقرر أن يتم الزواج في نوفمبر من هذا العام، ولكن في فبراير تم تأجيله حتى عام 2020.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"
» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها
» رسميًا.. ريال مدريد يتعاقد مع «كورتوا»
» السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان
» بالفيديو.. المقاصة يتغلب على المقاولون العرب بثنائية
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة القادسية الكويتي
» مدرب الإنتاج: شعرت أن «بيراميدز» يلعب في كأس العالم
» «كهربا» يشارك في مران الزمالك.. وغياب «حفني»
» قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
» بالفيديو.. بيراميدز يفلت من الهزيمة أمام الإنتاج الحربي
» «النني» يرد على تقارير رحيله عن آرسنال

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال