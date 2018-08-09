بالفيديو.. مسئولة بالتضامن تهدد الأجهزة الرقابية

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وجهت صفاء سلطان مديرة وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية تهديدًا للأجهزة الرقابية وقام الإعلامي محمد الغيطي ببث تسريب صوتي للتهديدات.

وقالت "سلطان" في التسريب الصوتي الذي عرضه برنامج "صح النوم" المذاع على فضائية "إل تي سي": "وعهد الله لأوريكو يعني إيه صفاء سلطان، والله العظيم ولا أكون من ضهر راجل إن ما وريتك يا إيهاب يا لاشين، أنت والرقابة كلها يعني إيه كلمة صفاء سلطان ".

واستطردت "سلطان" قائلة: "يكتب فيا مذكرة ويقول مصلحش أبقى وكيلة وزارة وأبقى مستشارة وأقعد في أوضة تحت بير السلم ، هفرح أنا بيكو كده ساعتها".

شاهد الفيديو..



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