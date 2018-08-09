بالأسماء.. المرشحون لمساعدة "أجيرى" بجهاز الفراعنة

09 أغسطس 2018 - 10:42 ص

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا مساء أمس بمقر الجبلاية بالجزيرة لحسم ملف الجهاز المعاون للمكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وأعلنت "الجبلاية" قائمة ثلاثية نهائية للمرشحين لمنصب المدرب العام بجهاز المنتخب الوطني، حيث ضمت تلك القائمة الثلاثي ضياء السيد وهاني رمزي وأحمد حسام ميدو، على أن يتم حسم اختيار أحدهم في اجتماع اتحاد الكرة المقبل.

مجدى عبد الغنى عضو المجلس، أكد أن تأجل حسم اختيار باقى أعضاء الجهاز، خاصة منصب مدرب الحراس، والمدير الإداري، بسبب غياب 3 أعضاء من المجلس عن حضور الجلسة الودية وهم حازم إمام وسيف زاهر ومحمد أبو الوفا.