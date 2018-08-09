  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:05 م
بحث متقدم
الحضري

"الجبلاية" تجهز مفاجأة للحضري فى جهاز "خافييري"

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

قرار جديد من المالية بشان الضريبة العقارية

ارشيف

بالأسماء.. المرشحون لمساعدة "أجيرى" بجهاز الفراعنة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

موقع إسرائيلي يسخر من حكومة الاحتلال بهذه الصورة

القرموطي يعترض علي الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

القرموطى يعترض على الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

رئيس حى الهرم

حبس رئيس حى الهرم المتهم بالرشوة 4 أيام

تواضروس

أول تعليق من البابا تواضروس على حادث الراهب المنتحر

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة "الاتحاد" والترجي التونسي

موجة غضب بسبب تشويه تمثال " الخديو إسماعيل"

موجة غضب بسبب تشويه تمثال الخديوى إسماعيل

صلاح

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

بالأسماء.. المرشحون لمساعدة "أجيرى" بجهاز الفراعنة

الرياضة

ارشيف
أجيرى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

المكسيكي أجيرى يدرب الفراعنة بـ120 ألف دولار

#

"أجيري" يشترط الحصول علي هذا المبلغ لتدريب الفراعنة

#

لم نصب بلعنة الفراعنة في تابوت" سيدي جابر"

#

110 ملايين دولار "دعم أمريكي" للأقليات

عقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعا مساء أمس بمقر الجبلاية بالجزيرة لحسم ملف الجهاز المعاون للمكسيكي خافيير أجيرى المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني.

وأعلنت "الجبلاية" قائمة ثلاثية نهائية للمرشحين لمنصب المدرب العام بجهاز المنتخب الوطني، حيث ضمت تلك القائمة الثلاثي ضياء السيد وهاني رمزي وأحمد حسام ميدو، على أن يتم حسم اختيار أحدهم في اجتماع اتحاد الكرة المقبل.

مجدى عبد الغنى عضو المجلس، أكد أن تأجل حسم اختيار باقى أعضاء الجهاز، خاصة منصب مدرب الحراس، والمدير الإداري، بسبب غياب 3 أعضاء من المجلس عن حضور الجلسة الودية وهم حازم إمام وسيف زاهر ومحمد أبو الوفا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "أرامكو" تستحوذ على مشروع ضخم بـ3 مليارات يورو
» شاهد فيديو صادم.. جميل راتب يفقد النطق
» خلع الحذاء تعطيل للسفر ومصالحة مع الزوج
» وفاة الحالة الرابعة بين الحجاج المصريين
» طقس اليوم شديد الحرارة والعظمى تسجل 36 درجة
» زوجة بشار الأسد تؤكد نبأ إصابتها بالسرطان
» دراسة: إعطاء الماريغوانا للقطط والكلاب يساعدها في تجاوز أمراضها
» طلاب بجامعة حلوان يبتكرون سيارة تعمل "بلا وقود"
» براد بيت يحرج أنجلينا جولي: دفعت لها 9 مليون وتنكر ذلك
» تأجيل زفاف أميرة اليابان لأن أم العريس "مديونة"
» توكت توك يفصل "رأس طفلة" عن جسدها

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال