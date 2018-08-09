القرموطى يعترض على الشبكة والنيش بـ"جلابية" وكرسي

09 أغسطس 2018 - 10:46 ص

أعرب الإعلامي جابر القرموطي عن رفضه للعقبات التي تقابل الشباب في طريقهم للزواج.

وظهر القرموطي، وهو يرتدي جلابية، وسط طقم «صالون عرايس مدهّب»، وخلفه نيش، ليعبر على طريقته الخاصة عن رفضه للعقبات التي يجدها الشباب أثناء الزواج.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «النهار» أنه يوجد إفراط وإسراف جامد جدًا من إنتاج البرنامج، جابولنا النيش بلمح البصر، وأن ظهوره بهذه الصورة يدعم مبادرة «لا لزفاف العزال»، والتي بدأت في إحدى قرى محافظة الدقهلية، لافتًا إلي أن ارتداءه للجلابية: «لأن المبادرة تخص أهل القرية والنجوع والريف عمومًا، مش أهل القاهرة».

وقام القرموطي بحمل كرسي فوق رأسه، ليؤكد خلال مبادرته على رفضه للنيش وللشبكة, معقبًا: «لا للنيش ولا للشبكة، ودي رسالة إنه لازم نشيل الحاجات دي من الجهاز، العريس يجيب شبكة يعمل بيها إيه؟.

الفيديو: