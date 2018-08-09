"الجبلاية" تجهز مفاجأة للحضري فى جهاز "خافييري"

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الحضري
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حارس مرمى

منتخب مصر

الجبلاية

الحضرى

الإسماعيلي

دخل اللاعب عصام الحضري نجم منتخب مصر السابق في حسابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لشغل منصب مدرب حراس مرمى المنتخب في الجهاز الفني الجديد.

وشهدت الجلسة التى عقدها مجلس الجبلاية، مساء أمس الأربعاء، مناقشة الأسماء المرشحة للانضمام إلى جهاز خافيير أجيرى وتحديدًا فى منصبىّ المدرب المساعد ومدرب حراس المرمى، ورشح أحد أعضاء مجلس الجبلاية عصام الحضرى للعمل فى الجهاز الجديد فى منصب مدرب حراس الفراعنة، استنادا إلى خبراته الدولية الطويلة وروحه القتالية التى ستنعكس على جميع اللاعبين.

وقال عضو مجلس "الجبلاية" إنه علم من مصدر مقر لـ"الحضري" إن اللاعب يرحب بالفكرة وأنه في حالة تنفيذ القرار سيرحل عن الإسماعيلي من أجل منتخب مصر.

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