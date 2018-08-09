محافظ الإسكندرية يحضر لمحكمة الجنايات للإدلاء بشهادته

09 أغسطس 2018 - 01:12 م

وصل إلى مقر المحكمة بالتجمع الخامس الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية وذلك للإدلاء بشهادته في قضية اتهام سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابقة، المُتهمة و6 آخرين بجرائم ارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد أحال سعاد الخولي وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضي، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.