» جبريل عن خلع "شيحة" للحجاب: اللهم ثبتنا

09 أغسطس 2018 - 01:27 م

وجه الشيخ والمقرئ محمد جبريل رسالة إلى ما أثير حول عودة الفنانة "حلا شيحة" وتركها للحجاب وخلعها له، قائلًا: "اللهم ثبتنا علي دينك".

وتابع خلال تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "من حب الله لعبده أن يثبته عند الفتن، يقول ربنا (ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا) فاطلب من ربك الثبات دائما وقل (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك).

وأضاف: "فاللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، ثبت قلوبنا على دينك وحل بيننا وبين فتنة الدنيا وظلم العباد، آمين".