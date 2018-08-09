» بثينة كامل تكشف مفاجأة عن "حلمي البلك"

09 أغسطس 2018 - 02:00 م

كشفت الإعلامية بثينة كامل عن مفاجأة خلال لقاء جمعها مع الإعلامي الراحل حلمي البلك داخل ماسبيرو.

وقالت كامل على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لي موقف مهم مع أستاذ حلمي البلك عندما كان رئيسا للإذاعة".

وأضافت عندما زادت شعبية برنامج "اعترافات ليلية" وبقت العين عليه طلبت مني الإدارة أن أرسل تفاصيل الحلقة قبل الإذاعة، وفِي إحدى الحلقات كان هناك اعتراف لمريض بالإيدز فاتصل بي الأستاذ عمر بطيشة وطلب مني عدم إذاعته .

وتابعت: ولما غلب في المناقشة معايا طلب مني أن أحصل علي الموافقة من رئيس الإذاعة فأجلت إذاعة الاعتراف وطلبت مقابلة أستاذ حلمي ، وكانت أول مرة التقي به.

وأوضحت أنه عندما شرحت له تفاصيل الاعتراف وأهمية وفائدة إذاعته طلب مني نقله علي شريط كاسيت فنفذت طلبه واستمعنا للمكالمة سوياً وأقر إذاعتها" .. رحم الله استاذ حلمي البلك كان رئيسا ديمقراطيا ومحترما.

يذكر أن بثينة كامل كانت تقدم البرنامج الإذاعى النادر "اعترافات ليلية"، وهو من أوائل البرامج التي كانت تختص بالمراهقين وقصصهم واعترافتهم ومشاكلهم فى الحب.