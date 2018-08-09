» حنان ترك تحذف صورها من على إنستجرام

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انستجرام

مسيحية

حنان ترك

أخت تريز

حذفت الفنانة حنان ترك جميع صورها من على حسابها الشخصي عبر مواقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة حنان ترك في التليفزيون هو مسلسل "أخت تريز"، الذى عرض فى عام 2012 وكان العمل يناقش العلاقة بين المسلمين والأقباط، وحققت نجاحًا كبيرًا من خلال الشخصيتين اللتين ظهرت بهما في أحداث العمل، حيث ظهرت بشخصيتين الأولى فتاة مسيحية واسمها تريز، والأخرى فتاة مسلمة وتدعى "خديجة"، إلى أن تكشف الأحداث أنهما أختان فى الأصل.

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