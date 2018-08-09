  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:33 م
بحث متقدم
حلا شيحا

حلا شيحا ترد على مهاجميها بطريقتها

قمامة "أرشيفية"

مصر تستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه في 4 أشهر

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

صلاح وميسي ورونالدو

صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

عمر الشريف وفاتن حمامة

فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج

حريق مركب

قتيل وإصابات في حريق مركب نيلي بالمنصورة

مطالبه بتحقيق وإقرارذمة مالية لصحفيين بالإسكندريه بقضية سعاد الخولى

مفاجآت فى محاكمة " الخولى"

مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

مستشار مرسي يصف "معصوم" بلفظ خارج

خديجة الشاطر تروى كواليس زيارتها لوالدها فى "العقرب"

شاهد.. "خديجة الشاطر" توجه رسالة لـ"حلا شيحة"

أرملة القذافي تحرك شكوي أممية لإطلاق سراح " الساعدي"

أرملة القذافي تحرك شكوى أممية لإطلاق سراح "الساعدي"

صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

الرياضة

صلاح وميسي ورونالدو
صلاح وميسي ورونالدو

متابعات- محمد فضل

أخبار متعلقة
#

جائزة جديدة لـ "صلاح" بمونديال روسيا

#

شاهد .. أغرب موقف حدث بين "صلاح" ومشجع مصرى

#

"ميسي" يحدد موقف برشلونة من ضم "صلاح"

#

لوفرين: «صلاح» الأفضل في العالم ويستحق هذه الجائزة

ميسي

محمد صلاح

لوناردو

أفضل مهاجم

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المرشحين لجوائز الأفضل في دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، للموسم الماضي 2017-2018 الذي حقق فيه ريال مدريد اللقب للمرة الـ13 في تاريخه بفوزه على ليفربول في النهائي 3-1، الذي أقيم بكييف الأوكرانية.

وجاء محمد صلاح، لاعب ليفربول، ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل مهاجم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، رغم خروج البلاوجرانا من الدور ربع نهائي للبطولة أمام روما الإيطالي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

يدخل الفرعون المصري في المنافسة على هذه الجائزة بعدما قاد فريقه للدور النهائي، خاصة بفضل أهدافه ومساهماته مع ثنائي هجوم الريدز، البرازيلي روبرتو فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، فيما ينافس رونالدو على الجائزة بعدما قاد الفريق الملكي للتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي وذلك قبل أن يقرر اللاعب الرحيل إلى صفوف السيد العجوز في الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة تمت بمبلغ 105 مليون يورو.

ويتنافس على الأفضل في خط الوسط، البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وثنائي ريال مدريد، الألماني توني كروس، والكرواتي لوكا مودريتش، فيما انحصرت جائزة أفضل مدافع على ثلاثي الفريق الملكي، البرازيلي مارسيلو والإسباني سيرخيو راموس والفرنسي رافاييل فاران.

كما ترشح كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد لجائزة أفضل حارس مرمى ليدخل في منافسة مع المخضرم جيانلويجي بوفون، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي. والبرازيلي أليسون بيكر، حارس ليفربول الإنجليزي، ولعب بوفون وبيكر في يوفنتوس وروما الموسم الماضي قبل أن ينتقلا في الصيف الحالي إلى باريس سان جيرمان وليفربول على الترتيب، ويعلن الاتحاد الأوروبي الفائزين بالجوائز يوم 30 أغسطس.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. هروب مراسل إسرائيلي بعد سماعه صافرات الإنذار
» بعد تصريحات "البرقع".. الحزب الحاكم ببريطانيا يحقق مع "جونسون"
» مستشار مرسي يصف "معصوم" بلفظ خارج
» حنان ترك تحذف صورها من على إنستجرام
» تأجيل محاكمة مرسي في "التخابر مع حماس"
» سيدة تطعن طفلها بقصد تأديبه بالإسكندرية
» مصادرة 528 زجاجة مشروبات كحولية فاسدة بحلوان
» بلاغ من "الهضبة" لسرقة حساب ابنته
» جبريل عن خلع "شيحة" للحجاب: اللهم ثبتنا
» طعن أميني شرطة داخل مكتب بريد
» يجبرشقيقته علي مغادرة المنزل بطريقة وحشية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:49 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال