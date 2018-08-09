حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

09 أغسطس 2018 - 04:43 م

رد البنك المركزي على ما تردد بشأن الحجز على أموال المودعين لدى البنوك مقابل الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي قرارات أو يعطي تعليمات بذلك.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات للصحفيين بشرم الشيخ على هامش اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي قرارات جديدة صدرت من قبل المركزي بناء على تعليمات من المالية في هذا الخصوص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، على مدار يومين، شائعات بشأن صدور تعليمات بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء