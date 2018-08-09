  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر05:31 م
بحث متقدم
حلا شيحا

حلا شيحا ترد على مهاجميها بطريقتها

قمامة "أرشيفية"

مصر تستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه في 4 أشهر

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

صلاح وميسي ورونالدو

صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

عمر الشريف وفاتن حمامة

فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج

حريق مركب

قتيل وإصابات في حريق مركب نيلي بالمنصورة

مطالبه بتحقيق وإقرارذمة مالية لصحفيين بالإسكندريه بقضية سعاد الخولى

مفاجآت فى محاكمة " الخولى"

مستشار مرسي يصف" معصوم" بلفظ خارج

مستشار مرسي يصف "معصوم" بلفظ خارج

خديجة الشاطر تروى كواليس زيارتها لوالدها فى "العقرب"

شاهد.. "خديجة الشاطر" توجه رسالة لـ"حلا شيحة"

أرملة القذافي تحرك شكوي أممية لإطلاق سراح " الساعدي"

أرملة القذافي تحرك شكوى أممية لإطلاق سراح "الساعدي"

"المركزي" يوضح..

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

مال وأعمال

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

وكالات ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

هل تتراجع السياحة بسبب الضريبة العقارية؟ .. نعم هناك علاقة قوية

#

المحكمة الدستورية ترفض «الضريبة العقارية»

#

ننشر أرقام وزارة المالية لسداد الضريبة العقارية

#

المالية.. مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة حتى 15 أغسطس

رد البنك المركزي على ما تردد بشأن الحجز على أموال المودعين لدى البنوك مقابل الضريبة العقارية، مؤكدًا أنه لم يتخذ أي قرارات أو يعطي تعليمات بذلك.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في تصريحات للصحفيين بشرم الشيخ على هامش اجتماع جمعية البنوك المركزية الإفريقية، اليوم الخميس، إنه لا يوجد أي قرارات جديدة صدرت من قبل المركزي بناء على تعليمات من المالية في هذا الخصوص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت، على مدار يومين، شائعات بشأن صدور تعليمات بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية.

وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الخميس، قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك بموافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو.. هروب مراسل إسرائيلي بعد سماعه صافرات الإنذار
» بعد تصريحات "البرقع".. الحزب الحاكم ببريطانيا يحقق مع "جونسون"
» مستشار مرسي يصف "معصوم" بلفظ خارج
» حنان ترك تحذف صورها من على إنستجرام
» تأجيل محاكمة مرسي في "التخابر مع حماس"
» سيدة تطعن طفلها بقصد تأديبه بالإسكندرية
» مصادرة 528 زجاجة مشروبات كحولية فاسدة بحلوان
» بلاغ من "الهضبة" لسرقة حساب ابنته
» جبريل عن خلع "شيحة" للحجاب: اللهم ثبتنا
» طعن أميني شرطة داخل مكتب بريد
» يجبرشقيقته علي مغادرة المنزل بطريقة وحشية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:49 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال