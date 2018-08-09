» فيديو.. هروب مراسل إسرائيلي بعد سماعه صافرات الإنذار

09 أغسطس 2018 - 05:10 م

سجلت كاميرات القناة الثانية العبرية لحظة هروب مراسلها خلال بث مباشر عند سماعه دوي صافرات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة.

وهرب المراسل إلى أحد المخابئ وسط حالة من الفزع التي انتابته وانتابت المحيطين حوله.

وكانت الفترة منذ مساء أمس شهدت تصعيدا ملحوظا في الأوضاع في قطاع غزة، حيث أدت الغارات الإسرائيلية إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 12 بجراح.

بدوره، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان وصل له، إنه "أغار منذ مساء الأربعاء، على 140 هدفًا في قطاع غزة".

وأضاف الجيش أن "80 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية، وقد اعترضت القبة الحديدية (نظام دفاع جوي) 25 منها، وسقط معظم الباقي في مناطق مفتوحة".

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، قد أعلنت أمس، مسؤوليتها عن قصف المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المحاذية للقطاع.