  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:56 م
بحث متقدم
اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة

وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

عمرو الليثي

عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»

عمرو أديب

«أديب»يرد على ابنة«الشاطر»:يا سيدتي العزيزة «مرسي» أهم

المبنى الذي تم استهدافه

إسرائيل تستهدف مبنى الجالية المصرية بغزة

حلا شيحا

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

قوافل أزهرية

الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة

الجاسوس علي العطفي

قصة جاسوس إسرائيلي في قصر الرئيس

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

قمامة "أرشيفية"

مصر تستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه في 4 أشهر

عمر الشريف وفاتن حمامة

فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج

"البوكسر" يؤثر على خصوبة الرجل

الصفحة الأخيرة

أب وأطفاله
أب وأطفاله

وكالات

أخبار متعلقة
#

بالفيديو.. هؤلاء من سيتأثرون بتحريك أسعار الوقود

#

5 تطبيقات تدمر بطارية هاتفك المحمول

#

دراسة تكشف علاقة الزواج بالسعادة والاكتئاب

#

"أديب" يفتح النار على فاروق الباز لهذا السبب

خصوبة

انجاب

بوكسر

كشفت دراسة طبية أجراها باحثون من جامعة "هارفارد"، أن للملابس الداخلية تأثيرا على الخصوبة، فالرجال الذين يرتدون "البوكسر" الضيق ينخفض لديهم تركيز الحيوانات المنوية فيما ينعم من يرتدون سراويل قصيرة واسعة بمستوى أفضل.

واعتمد الباحثون على عينة من 656 رجلا، فوجدوا أن من ارتدوا سراويل قصيرة "شورت" كان لديهم تركز أعلى للحيوانات المنوية بـ17 بالمئة مقارنة مع من ارتدوا "البوكسر" الضيق.

فضلا عن ذلك، أظهرت النتائج أن حركة الحيوانات المنوية لدى من يرتدون "الشورت" الواسع تزيد بنسبة 33 بالمئة عن نظيرتها لدى من يفضلون "البوكسر"، وفق ما نقلت صحيفة "تلغراف".

وأضافت الدراسة أن نوع الملابس يؤثر أيضا على الهرمون المنشط للحوصلة المعروف اختصارا بـFSH ، وهو هرمون تناسلي مهم يؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية.

وأوضحت الباحثة في جامعة "هارفارد"، ليليا مينغيز ألاركون، أن بوسع الرجال أن يحدثوا تغييرا في وظائف الخصيتين من خلال اختيار السراويل القصيرة الواسعة، التي تفسح مجالا أكبر.

وتعد الدراسة الحديثة أول بحث طبي يدرس عدة جوانب تناسلية مثل إعادة إنتاج الهرمونات، والضرر الذي يصيب الحمض النووي في الحيوانات المنوية.

وتراوحت أعمار العينة المشمولة بالدراسة بين 18 و56 عاما، ارتادوا جميعا مستشفى "ماساشوستس" العام بين سنتي 2000 و2017، وكلهم أزواج يبحثون عن علاج لاضطرابات إنجابية.

وأخذت عينات من مني ودم الرجال في المستشفى، كما سألهم الأطباء بشأن الملابس الداخلية، التي ارتدوها خلال الأشهر الثلاثة السابقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب" محروم من التصويت لصلاح بجائزة "يويفا"
» شاب يخنق والدة صديقه حتى الموت بعد معاشرتها جنسيًا
» ضبط موظفين بشركة إسكان سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنيه
» للمرة الثانية.. القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح حفيد البنا
» مدريد يقيم مباراة تكريم لرونالدو
» "الديون" تؤجل زفاف أميرة يابانية
» حقيقة العروض الإسبانية والإيطالية لناصر ماهر
» مسئول كندي سابق لرئيس الوزراء: عليك الذهاب للسعودية
» تشكيلة الفريق الأغلى تشتعل بـ 1.1 مليار يورو
» فيديو.. هروب مراسل إسرائيلي بعد سماعه صافرات الإنذار
» صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال