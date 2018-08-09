» مدريد يقيم مباراة تكريم لرونالدو

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الرياضة

رونالدو
رونالدو

وكالات

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كريستيانو رونالدو

ريال مدريد تكريم

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يعتزم إقامة مباراة ليكرم فيها نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن في الصيف القادم.

وأوضحت الصحيفة، أن جداول مباريات الأندية تتشكل قبل عام، فمن الممكن إقامة المباراة صيف عام 2019، خلال مسابقة كأس "سانتياغو برنابيو"، التحضيرية لموسم 2109-2020.

وانتقل كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 33 عاما إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 112 مليون يورو، بحسب موقع "يورسبورت" الرياضي


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