  • الخميس 09 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر07:54 م
بحث متقدم
اللواء إبراهيم عبدالعاطي رئيس حي الهرم المتهم بالرشوة

وقف ابن رئيس حي الهرم عن العمل بالشرطة

عمرو الليثي

عمرو الليثي يغادر قناة «الحياة»

عمرو أديب

«أديب»يرد على ابنة«الشاطر»:يا سيدتي العزيزة «مرسي» أهم

المبنى الذي تم استهدافه

إسرائيل تستهدف مبنى الجالية المصرية بغزة

حلا شيحا

هل تستجيب «حلا شيحة» لنداء ابنة «خيرت الشاطر»؟

قوافل أزهرية

الأزهر على خط النار.. قوافل دينية بالمناطق الحدودية الملتهبة

الجاسوس علي العطفي

قصة جاسوس إسرائيلي في قصر الرئيس

البنك المركزي المصري

حقيقة الحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

قمامة "أرشيفية"

مصر تستورد قمامة بـ5 مليارات جنيه في 4 أشهر

عمر الشريف وفاتن حمامة

فنانون يتخلون عن ديانتهم من أجل الزواج

"سامسونج" تبتكر قلمًا سحريًا بـ"نوت 9"

الصفحة الأخيرة

قلم إس الجديد في نوت 9
قلم إس الجديد في نوت 9

وكالات

أخبار متعلقة
#

مد أجل الحكم على 170 متهمًا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية

#

«هواوي» تستبق «أبل» و«سامسونج» بضربة موجعة

#

صورة لـ"المذبوح" تقلب قضيتها رأسًا على عقب

#

إخلاء سبيل قيادي سلفي بارز

سامسونج

سحر

قلم

نوة

عرض رئيس قسم تسويق المنتجات في سامسونج جوناثان وونج، قلم "إس" الجديد المدمج في "جالاكسي نوت 9"، والذي يمكّن المستخدمين من القيام بالعديد من المهام.

وحوّلت سامسونغ قلم S Pen في سلسلة هواتف Note من مجرد وسيلة للكتابة والرسم إلى أداة تتيح للمستخدمين المزيد من القوة والتحكم بين أيديهم.

ويتيح القلم المدعم بخاصية "البلوتوث" اللاسلكية، التقاط الصور وعرض الشرائح التوضيحية وتشغيل الفيديوهات بلمسة واحدة وعن بعد.

ويمكن استخدام القلم كأداة لربط الهاتف بالتلفزيون، بحيث يستطيع المستخدم مشاهدة محتويات "غالاكسي نوت 9" على الشاشة، هذا إلى جانب إمكانية استعماله في إرسال الرسائل وترجمة الكلمات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» "كلوب" محروم من التصويت لصلاح بجائزة "يويفا"
» شاب يخنق والدة صديقه حتى الموت بعد معاشرتها جنسيًا
» ضبط موظفين بشركة إسكان سهلوا الاستيلاء على 18 مليون جنيه
» للمرة الثانية.. القضاء الفرنسي يرفض إطلاق سراح حفيد البنا
» مدريد يقيم مباراة تكريم لرونالدو
» "الديون" تؤجل زفاف أميرة يابانية
» حقيقة العروض الإسبانية والإيطالية لناصر ماهر
» مسئول كندي سابق لرئيس الوزراء: عليك الذهاب للسعودية
» تشكيلة الفريق الأغلى تشتعل بـ 1.1 مليار يورو
» فيديو.. هروب مراسل إسرائيلي بعد سماعه صافرات الإنذار
» صلاح ينافس «ميسي ورونالدو» على الأفضل بالشامبيونزليج

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عشاء

    08:19 م

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:49

  • عشاء

    20:19

من الى
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال